القبض على "حميدو" أشهر تاجر مخدرات في طوخ بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت قوات مباحث مركز طوخ، القبض على "حميدو"، أشهر تاجر مخدرات بمنطقة الصالحية بطوخ، وضبط بحيازته ربع كيلو هيروين، وكمية من الحشيش، وتبين أنه هارب من حكم بالمؤبد في قضيتي مخدرات، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار في المخدرات، بمنطقة الصالحية، تم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهم ويدعى "جمعة. ن" وشهرته "حميدو" 46 عامًا، عاطل، والمحكوم عليه في قضيتي مخدرات بالمؤبد وغرامة 50 ألف جنيه، وضبط بحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرامًا، وكمية من الحشيش بقصد الاتجار.