نجدة القاهرة تنقذ رضيعا وتوفر له حضانة مجهزة بأحد المستشفيات- (صور)

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ رضيع وتوفير حضانة مجهزة بأحد المستشفيات لعجز اسرته عن سداد مبلغ مالي كبير.

البداية عندما حضرت لمقر مديرية أمن القاهرة " مروة.س.أ "50 سنه، عاملة ومقيمة بدار السلام وطلبت التوجه لغرفة العمليات الرئيسية لشرطة النجدة لتقديم استغاثة عاجلة نظراً لحاجة نجل شقيقتها حديث الولادة لحضانة من نوع خاص وغرفة رعاية مجهزة حيث تم توجيهها لغرفة العمليات وتقابلت مع الرائد باسم سمير مشرف عمليات غرفة النجدة.

وقررت أنها توجهت للعديد من المستشفيات للبحث مع حضانة ملائمة إلا أن تلك المستشفيات طلبت سداد مبالغ مالية لا تستطيع تدبيرها لقبول الرضيع وإيداعه بالحضانة الملائمة لحالته.

أمر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بالتنسيق مع كافة المستشفيات لحين التوصل لحضانة ملائمة بمستشفى القاهرة الجديدة ثم تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتدبير سيارة إسعاف مجهزة بجهاز تنفس صناعي لنقل الرضيع للمستشفى بمرافقة سيارة دورية من شرطة النجدة وضباط إدارة الإعلام والعلاقات لتذليل أية عقبات لحين استقرار حالة الرضيع.

وقد وجهت المبلغة الشكر للوزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز وضباط شرطة النجدة الذين بذلوا جهداً كبيراً لتقديم الرعاية اللازمة لنجلته.