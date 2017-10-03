أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نجدة القاهرة تنقذ رضيعا وتوفر له حضانة مجهزة بأحد المستشفيات- (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نجدة القاهرة تنقذ رضيعا وتوفر له حضانة مجهزة بأحد المستشفيات- (صور)

12:34 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

  • عرض 4 صورة

    80860574b0.jpg

  • عرض 4 صورة

    bb05c10503.jpg

  • عرض 4 صورة

    48b3280f34.jpg

  • عرض 4 صورة

    dedb91a799.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم قطع أثرية في بني سويف

الألبوم التالى

بالصور - ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم قطع أثرية في بني سويف

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ رضيع وتوفير حضانة مجهزة بأحد المستشفيات لعجز اسرته عن سداد مبلغ مالي كبير.

البداية عندما حضرت لمقر مديرية أمن القاهرة " مروة.س.أ "50 سنه، عاملة ومقيمة بدار السلام وطلبت التوجه لغرفة العمليات الرئيسية لشرطة النجدة لتقديم استغاثة عاجلة نظراً لحاجة نجل شقيقتها حديث الولادة لحضانة من نوع خاص وغرفة رعاية مجهزة حيث تم توجيهها لغرفة العمليات وتقابلت مع الرائد باسم سمير مشرف عمليات غرفة النجدة.

وقررت أنها توجهت للعديد من المستشفيات للبحث مع حضانة ملائمة إلا أن تلك المستشفيات طلبت سداد مبالغ مالية لا تستطيع تدبيرها لقبول الرضيع وإيداعه بالحضانة الملائمة لحالته.

أمر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بالتنسيق مع كافة المستشفيات لحين التوصل لحضانة ملائمة بمستشفى القاهرة الجديدة ثم تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتدبير سيارة إسعاف مجهزة بجهاز تنفس صناعي لنقل الرضيع للمستشفى بمرافقة سيارة دورية من شرطة النجدة وضباط إدارة الإعلام والعلاقات لتذليل أية عقبات لحين استقرار حالة الرضيع.

وقد وجهت المبلغة الشكر للوزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز وضباط شرطة النجدة الذين بذلوا جهداً كبيراً لتقديم الرعاية اللازمة لنجلته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرد أمن سرق مشغولات فضية من مرسى علم وسقط في الجمالية

    أخبار

  • مدير أمن القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة المظهر الحضاري

    أخبار

  • القبض على عصابة "سفروت" لسرقتهم 50 ألف جنيه من داخل سيارة في البساتين

    أخبار

  • القبض على هارب من سداد غرامات بـ3 ملايين جنيه في الوايلي

    أخبار

إعلان

5e2b74d287.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة