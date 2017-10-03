عقب نشر "مصراوي" لقصته.. فريق من "التضامن" لإنقاذ عجوز مستشفى دمنهور

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البحيرة – أحمد نصرة:

أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي، سيارة مجهزة تابعة لفريق التدخل السريع بالإسكندرية، إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإنقاذ عجوز في التسعين من عمره ظل عدة أشهر قابعًا في قسم الاستقبال، دون أن يسأل عليه أحد من ذويه.

وبالتعاون بين فريقي التدخل السريع بالبحيرة والإسكندرية، جرى نقل المسن ويدعى "أحمد محمد علي العبد" 90 عامًا، وإيداعه دار السعادة للمسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم، بالأبعادية بمركز دمنهور.

ونشر "مصراوي" الأحد الماضي، مأساة عم أحمد، وتم إلقاء الضوء على معاناته بقسم الاستقبال والطواريء بمستشفى دمنهور، غير المؤهل للتعامل مع حالته.

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