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بالصور.. "لتفانهيم في العمل".. محافظ أسوان يقرر مكافأة عدد من عمال النظافة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "لتفانهيم في العمل".. محافظ أسوان يقرر مكافأة عدد من عمال النظافة

12:40 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان صرف مكافأة مالية لمجموعة من عمال النظافة بالمحافظة، نتيجة لإخلاصهم في العمل.

وتوقف اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان أثناء مروره بشارع الخزان، بشكل مفاجئ أمام مجموعة من العمال التابعين لمشروع النظافة، بعد أن لاحظ أدائهم لعملهم بكل إخلاص وكفاءة أثناء قيامهم بكنس الأتربة بجوار الرصيف والجزيرة الوسطى، وأيضًا رفع القمامة والمخلفات على جانبي السادات أمام حي الرضوانية بمدينة أسوان.

وأثنى حجازي على أداء العاملين باعتبارهم نموذج لعامل النظافة الذي يؤدي عمله بكل عزم وجد ومنحهم مكافأة مالية، مطالبهم ببذل المزيد من العمل من خلال إزالة الأتربة من أسفل الأرصفة مع تنفيذ أعمال الكنس والغسيل لها وهو الذي يتواكب مع رفع المخلفات يوميًا من الصناديق والحاويات بالشكل المطلوب للوصول للمستوى الذي يرضي المواطن البسيط لتحسين الظروف البيئية والمعيشية الملائمة له.

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مصراوي Masrawy

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