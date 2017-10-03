الأعلى للجامعات: تطوير النظام الإلكتروني الخاص بشكاوى المواطنين واستفساراتهم
الأعلى للجامعات: تطوير النظام الإلكتروني الخاص بشكاوى المواطنين واستفساراتهم
12:41 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
المجلس الأعلى للجامعات،
كتب- محمد قاسم:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، تطوير نظام إدارة الشكاوى والاستفسارات؛ والذي يهدف إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، والرد عليها في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال الرابط التالي (http://inquiry.scu.eg) أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة المجلس (www.scu.eun.eg).
ويشمل النظام أربعة إدارات، وهي: "معادلات الدرجات العلمية، وشئون أعضاء هيئة التدريس، وشئون الطلاب ومكتب الوافدين، بالإضافة إلى إدارة الاستفسارات والشكاوى".
يذكر أن إجمالي عدد الشكاوى والاستفسارات على النظام حتى الآن بلغ 145 شكوى، وتم الرد على 85 شكوى واستفسار، فيما يجري الرد على الباقي.
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