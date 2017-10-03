مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي بالبحرين

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بشدة الهجوم الإرهابى الذي وقع في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، الذي أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات متفرقة.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، أن عصابة التطرف والإرهاب تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنهم لا يعرفون إلا لغة الدماء والدمار والخراب.

وقال مفتي الجمهورية، إن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ما يحتم علينا جميعا ضرورة التكاتف والعمل سويًّا على جميع المستويات من أجل مواجهة هذا الخطروأن الجماعات الإرهابية لا تراعى في مؤمن إلّا ولا ذمة، وإنما تضرب هنا وهناك لنشر أفكارها الضالة ومناهجهاالمشبوهة.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التكاتف العربي وتنسيق الجهود في مواجهة قوى الشر ومن يدعمها والضرب بكل قوة على يد كل إرهابي من الجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندتها الخاصة وتسعى لنشر الفوضى والخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية، والتصدى لهم بكل قوة وعدم التهاون معهم مطلقًا .

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.