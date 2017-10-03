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فان جال ضمن قائمة المرشحين لتدريب العملاق البافاري

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فان جال ضمن قائمة المرشحين لتدريب العملاق البافاري فان جال ضمن قائمة المرشحين لتدريب العملاق البافاري

التحرير

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انضم مدرب بايرن ميونيخ السابق، لويس فان جال، إلى قائمة المرشحين لخلافة كارلو أنشيلوتي، الذي أُقيل من تدريب الفريق البافاري الأسبوع الماضي، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بدوري أبطال أوروبا.

وقال موقع «سبوكس» الألماني، اليوم الثلاثاء، إن المدرب المخضرم، الهولندي لويس فان جال، الذي أعلن تقاعده بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في صيف 2016، مرشح للعودة إلى العمل في بايرن ميونيخ مجددًا، بعد أن قاد العملاق البفاري في صيف 2009، قبل أن تتم إقالته في 2011 لتردي نتائج الفريق البافاري.

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وأضاف الموقع: «سيتولى فان جال تدريب بايرن حال موافقته، حتى نهاية الموسم، ومن ثم يتم تسليم الفريق إلى يوليان ناجلسمان، مدرب هوفنهايم الحالي».

ويتصدر توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، قائمة المرشحين لتدريب البايرن، إلا أن هناك أسماء أخرى مثل ناجلسمان ويورجن كلوب.

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التحرير

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