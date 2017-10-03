مودريتش يستعد لدخول نادي الـ100 مع كرواتيا

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يستعد الكرواتي لوكا مودريتش، خط وسط ريال مدريد الإسباني، للدخول إلى نادي الـ100 ليكون سادس لاعب كرواتي يخوض 100 مباراة دولية، وذلك عندما تواجه كرواتيا نظيرتها فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وخاض مودريتش 99 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا منذ أن خاض مباراته الأولى أمام الأرجنتين في عام 2006 وشارك مع منتخب بلاده في مونديالي ألمانيا 2006 والبرازيل 2014 إلى جانب مشاركته في يورو 2008 في سويسرا والنمسا و2012 في أوكرانيا وبولندا و2016 في فرنسا.

ولم يفشل مودريتش في التأهل مع منتخب بلاده إلى أي بطولة كبرى سوى مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وخلال الـ99 مباراة دولية سجل مودريتش مع منتخب بلاده 11 هدفًا آخرها في اليورو الماضي في شباك تركيا.

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يذكر أن داريو سرنا يتصدر قائمة أكثر اللاعبين الكروات خوضًا للمباريات الدولية برصيد 134 مباراة.