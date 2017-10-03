«محلب» و«العصار» يصلان بني سويف لتفقد مشروع معالجة الصرف الصحي

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استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، في مستهل زيارتهما للمحافظة.

وكان في استقبالهما أيضًا القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية في مقدمتهم اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والدكتور علاء عبدالحليم القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام للمحافظة واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد.

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ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الزيارة المرور على المشروع التجريبي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبساتين مركز بني سويف "كتجربة رائدة" تم تنفيذها باستخدام نظام "MBR" المعتمد عالميًا في أنظمة معالجة الصرف الصحى، وعدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وسيتم تفقد المشروع على أرض الواقع، يعقبه لقاء متخصص بالسرادق المقام بموقع المحطة، وذلك لمناقشة تفاصيل المشروع، حيث ستتركز المناقشات على كل ما يخص التجربة من "تصميم وتصنيع وتشغيل"، لتقييم المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، وإعداد تقرير نهائي عن التجربة لإمكانية تعميم المشروع بالقرى.