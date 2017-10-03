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محافظ السويس يتدخل لحل أزمة الطاقة بشركة الزجاج الدوائي

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مصراوي Masrawy

محافظ السويس يتدخل لحل أزمة الطاقة بشركة الزجاج الدوائي

12:38 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

محافظ السويس يتدخل لحل أزمة الطاقة بشركة الزجاج الدوائي

محافظ السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

تدخل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، لحل مشكلة أزمة الطاقة بشركة الزجاج الدوائي الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تسببت في توقف العمل قبل أيام، بسبب تراكم المديونية المستحقة قيمة الغاز المستخدم في التشغيل.

وقال اللواء أحمد حامد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمهندس طارق الملا وزير البترول، وطالبة بإعادة ضخ الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات الشركة التي تقدر استثماراتها بـ80 مليون جنيه، وحماية رأس المال من خسائر فادحة يترتب عليها مستقبلًا تسريح العمالة.

وأضاف المحافظ أنه تواصل أيضًا هاتفيًا مع المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وطالبه بإعادة ضخ الغاز وتقسيط مديونية الشركة.

وقال حامد، إن وزير البترول ورئيس القابضة للغازات استجابا للطلب، وأمروا بإعادة ضخ الغاز للشركة مجددًا.

وتعرضت شركة الزجاج الدوائي في السويس الكائنة بطريق إيران، الفترة الماضية لخسائر بسبب توقف بعض الوحدات الإنتاجية عن العمل لتهالكها، وعدم اتباع أعمال التجديد والصيانة، وقررت مجلس إدارة مجموعة أجديما الدوائية التي تتبعها الشركة تغيير الهيكل الإداري، والبدء في أعمال إصلاحات وتطوير لوحدات الشركة لإعادتها لقدرتها الإنتاجية.

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