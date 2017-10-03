بالصور.. تنفيذ تدريب عملي على مواجهة السيول في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، أن المحافظة تنفذ اليوم الثلاثاء، وعلى مدار يومين، تدريبًا عمليًا لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة من خلال محاكاة فعلية لموقف طارئ ممثلًا في تعرض المحافظة لسيول نتيجة هطول أمطار شديدة على سلسلة جبال البحر الأحمر، بمشاركة مديرية الأمن، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن اختيار المنيا جاء من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور ممثلي 10 محافظات، عقب النجاح والتميز الكبير الذي حققته المحافظة خلال التدريب العملي لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 19-21 فبراير الماضي بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري عقده المحافظ بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن واللواء نبيل منصور السكرتير العام واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، لوضع اللمسات والتجهيزات النهائية الخاصة بتنفيذ التدريب أن الهدف من التدريب التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل حال حدوث سيول، وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة للتعاون في إزالة الآثار الناتجة عن السيول واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.