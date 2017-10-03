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مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها في البحيرة

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مصراوي Masrawy

مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها في البحيرة

12:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها في البحيرة

ارشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل أسرتها بقرية كفر زيادة، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

وورد لمركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام، بلاغًا بوصول الطفلة "ن. م. ف" عامين، مقيمة كفـر زيادة بدائرة المركز جثة هامدة، وبسؤال والدها "م. ف. ا" 24 عامًا، حاصل على دبلوم، ومقيم في ذات العنوان، قرر أنه أثناء لهو نجلته أعلى سطح منزله "بدون سور" اختل توازنها، وسقطت أرضًا ما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى صحة ماجاء بأقوال والدها، وعدم وجود شبه جنائية، وتحرر المحضر اللازم.

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