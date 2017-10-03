بالصور.. "قناة السويس" تتعاقد لبناء أكبر كراكتين في العالم مع شركة هولندية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عقد تعاقد مع شركة IHC الهولندية، لبناء وتوريد 2 من أكبر الكراكات في العالم لقناة السويس، مؤكدًا أن التعاقد يعد خطوة جادة لتحديث أسطول كراكات الهيئة يهدف لصيانة وتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس بصفة مستمرة ليكون قادرًا على المنافسة.

وأشار مميش، إلى أن القناة بمواصفاتها الحالية تعد أسرع مجرى ملاحي قادر على استيعاب كافة أحجام السفن في أسطول النقل البحري.

وأضاف مميش، أن عائد تشغيل الكراكتين سنويًا يصل طبقًا لدراسة الجدوى إلى نحو 60 مليون دولار، وتشارك الكراكتين في أعمال الصيانة والتطوير للقناة الرئيسية، والمجرى الجديد لقناة السويس، وأعمال التكريك بتفريعة البلاح والبالغ حجمها 19 مليون متر مكعب بالإضافة لأعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد.

وقال المهندس محمد الدسوقي مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، إنه تم في بنود التعاقد بين الجانبين مراعاة المواصفات الفنية المناسبة لقناة السويس، بالإضافة لأفضل الشروط المالية والتجارية بين الجانبين.

وأضاف الدسوقي، أن الكراكتين يعدان من أكبر الكراكات في العالم في القدرة الكلية، التي تصل لـ29 ألف كيلو وات وتصل قدرة الحفار بالكراكة 4800 كيلو وات، وتتميز الكراكتين بالقدرة على العمل في جميع أنواع التربة الصخرية والرملية والشديدة التماسك على أعماق تصل إلى 35 مترًا، ويمكنها العمل على مدار 24 ساعة في جميع الأجواء المناخية باستخدام خط طرد يصل لـ6 كيلو متر، ويصل الطول الكلي للكراكة الواحدة 147.4 مترًا وعرض 22 مترًا بارتفاع 7.7 أمتار وغاطس 5.5 متر.

وأضاف الدسوقي، أن الكراكة الأولى من المنتظر أن يتم استلامها عقب 28 شهرًا من تاريخ توقيع العقد فيما يتم تسليم الكراكة الثانية بعد 33 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، ويشمل التعاقد توريد قطع الغيار والشحن لميناء بورسعيد بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للعاملين واختبارات التشغيل وتوريد محاكي للتدريب على الكراكات.

وتمتلك قناة السويس 11 كراكة منها 5 كراكات ماصة طاردة ذات حفار، و3 كراكات ماصة حاملة تسير ذاتيًا، وكراكة واحدة ماصة طاردة ذات حفار قواديس ومحطة رفع وواحد شفاط.