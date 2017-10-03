الري: تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بـ6 ملايين جنيه- صور

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا صباح اليوم الثلاثاء، بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والهادفة إلى حماية جميع المشروعات القومية والمرافق الحيوية بالدولة والواقعة في نطاق السواحل المصرية، فضلا عن تطوير الشواطئ المصرية بما يخدم منظومة السياحة في مصر.

وكشف التقرير، عن أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ أعمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة كمرحلة أولى لحماية المنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة عن طريق إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود حتى المحروسة بطول 1600م، وإنشاء رأس بحرية عند النهاية الغربية وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 189 مليون جنيه، فيما بلغ قيمة ما تم تنفيذه نحو 1,3 مليون جنيه.

وقال المهندس علي كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال حماية لمنطقة السقالات، كمرحلة أولى بالإسكندرية، حيث يعد المشروع بمثابة امتداد للسان الشرقي القائم أمام لواء الوحدات الخاصة بطول 1660 م، مع إنشاء رصيف بحري باللسان القائم بطول 40م وعرض 13,75م، وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذا المشروع نحو22 مليون جنيه وقد تم تنفيذ أعمال بنحو 3 مليون جنيه.

وأضاف المهندس كمال، أن الهيئة تنفذ أعمال حماية وتكريك بوغازى أشتوم الجميل الجديد لتنمية بحيرة المنزلة كمرحلة أولــى عن طريق حماية مدخل بوغاز الجميل الجديد وذلك بإنشاء لسانين بحريين داخل البحر وأعمال تكريك للبوغازين، وصيانة أعمال التدبيش على جانبي البوغاز والمشروع وبلغ قيمة ما تم تنفيذه مبلغ 1,7 مليون جنيه ،بالإضافة إلى حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الهيئة تقوم تنفذ أعمال حماية شواطئ بمواقع متفرقة بالبحر الأحمر "القصير-الحمراوين-سفاجا" وتشمل عمل حماية بقطاع من الاحجار الطبيعية بطول 216 م عند ك 19 شمال القصير و315م شمال سفاجا وتبلع التكلفة الإجمالية للعملية مبلغ 4,7 مليون جنيه وبلغ قيمة ما تم تنفيذه نحو 1,5 مليون جنيه. ​