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مارسيلو بييلسا مرشح لتدريب منتخب المكسيك

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مارسيلو بييلسا مرشح لتدريب منتخب المكسيك مارسيلو بييلسا مرشح لتدريب منتخب المكسيك

مكسيكو سيتي، (إفي): كشفت تقارير صحفية عن إمكانية تولي المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا تدريب منتخب المكسيك الأول خلفا لخوسيه مانويل دي لاتوري.

وكان دي لاتوري قد اعترف بأن الخروج من الدور قبل النهائي للنسخة الثانية عشرة من بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) على يد بنما "محبطا"، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا ما كان سيبقى في منصبه.

وهتفت الجماهير المكسيكية التي حضرت المباراة قرب نهايتها مطالبة المدير الفني بالرحيل.

وأوضح دي لاتوري "استمراري أو رحيلي عن منصبي ليس أمرا يعتمد علي، بل على من قاموا بالتعاقد معي.. عقدي يتعلق بعملية كاملة، والجميع يعرفون أنها تتعلق بالتأهل إلى مونديال البرازيل 2014".

وأعقب هذا الاخفاق الخروج من الدور الأول لبطولة كأس القارات في البرازيل. فضلا عن تقهقره إلى المركز الرابع في التصفيات النهائية لاتحاد الكونكاكاف المؤهلة إلى مونديال 2014.

ويبدو بييلسا خيارا قويا لشغل منصب مدرب المكسيك، خاصة بعد رحيله عن أثلتيك بلباو الإسباني، وضياع فرصة تدريبه لبرشلونة بتولي الأرجنتيني تاتا مارتينو للمهمة.

ويملك بييلسا خبرة في تدريب المنتخبات اللاتينية، حيث أشرف على تدريب منتخب بلاده بجانب منتخب تشيلي.

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