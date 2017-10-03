صحة أسوان: التحاليل أثبتت إيجابية العينات الخاصة بمصابي حمى الضنك

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أثبتت اليوم نتائج التحاليل الصادرة عن المعمل المركزى للصحة بأسوان، أن الحالات الثلاث المشتبه في تعرضها لفيروس حمى الضنك بأسوان، "إيجابية"، حيث خضعوا على الفور للبرنامج العلاجى اللازم لمثل هذه الحالات، وفقًا لما صرح به الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال "حنفي": إن "هذه الحالات المصابة قادمة من محافظة البحر الأحمر، حيث تم احتجازها فعليًا منذ 4 أيام داخل مستشفى الحميات بأسوان، تحت إشراف فريق طبى متخصص للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومن المقرر خروجهم خلال أيام عقب تحسن حالتهم الصحية للشفاء".

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من جهته أفاد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن قطاع الصحة بالمحافظة خصص دور كامل للعزل الطبى بمستشفى حميات أسوان، لاستقبال أي حالات فيروسية لحمى الضنك من داخل المحافظة أو من خارجها، مشيرًا إلى أن المحافظة خالية تمامًا من ظهور فيروس حمى الضنك، وأن الحالات التى ظهرت قادمة من محافظة البحر الأحمر.

كانت مديرية الصحة بأسوان، أعلنت اتخاذ عدة إجراءات صحية مشددة منذ ظهور فيروس (حمى الضنك) بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمنع انتشار ووصول المرض الفيروسي بأسوان، منها "تطهير و رش جميع الترع والمساقي لمنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض الوبائية، مع فحص المواطنين القادمين من محافظة البحر الأحمر والتي ظهر فيها الفيروس المرضي، مع تفتيش جميع الحافلات القادمة من هناك ورشها بالمبيدات والمطهرات".