هذا ما يفعله التاتو بالجسم بعد 15 عامًا

كتبت- هاجر حاتم:

أشارت دراسة نشرها مركز الإشعاع "السنكروتروني" الأوروبي للأبحاث، تبين أن جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم السامة، التي تتواجد في الحبر الذي يستخدم لرسم الوشم، بإمكانها التنقل عبر الجسم، والتسبب بمشكلات جلدية وداخلية، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

وأكد هذه الدراسة دخول امراة استرالية للمستشفى بعد ظهور كتل زائدة في منطقة الإبط، مما جعلها تتخوف من أنها كتل سرطانية.

وبعد إزالة الكتل من جسم المرأة الأسترالية، تبين أنها لا تحمل ضررا كبيرا، ولكنها نتيجة تفاعلات جلدية لوشم رسم على جسدها قبل 15 عاما.

وعرف الأطباء سابقًا أن الحبر الذي يستخدم لرسم الوشم على الأجساد، يستطيع الوصول إلى العقد الليمفاوية، وهو ما قد يسبب التهابات للجسد، ولكن الاكتشاف الجديد يتمثل بأن هذا التأثير قد يحدث بعد أكثر من 10 أعوام من رسم الوشم.