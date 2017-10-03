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شرطة النقل تعيد طفلًا تائهًا لأسرته في بني سويف

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مصراوي Masrawy

شرطة النقل تعيد طفلًا تائهًا لأسرته في بني سويف

12:16 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

شرطة النقل تعيد طفلًا تائهًا لأسرته في بني سويف

محطة قطار بني سويف

كتب – سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في إعادة طفل تائه عثر عليه في محطة قطار بني سويف، لأسرته، بعدا تعهد والده بحسن رعايته.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بأرصفة المحطة بالعثور على "ا. س" 13سنة.

تم تقديم الرعاية اللازم للطفل المذكور، وبسؤاله قرر انه كان في طريقة للمنيا واستقل قطار (أسيوط / القاهرة) عن طريق الخطأ، وبحوزته رقم هاتف والدة وتم الاتصال بوالد الطفل وتعرف على الطفل.

قدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على حسن رعاية طفله وتعهد بحسن رعايته.

بالعرض على اللواء قاسم حسين -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

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