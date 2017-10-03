وكيل مكتب بريد بالقاهرة يختلس 53 ألف جنيه من حساب أحد العملاء

كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة البريد، اليوم الثلاثاء، وكيل مكتب بريد بمنطقة بريد وسط شمال القاهرة لاختلاسه مبلغ مالي من حساب أحد العملاء.

كانت معلومات وردت لإدارة شرطة البريد، مفادها وجود اختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب بريد المعز لدين الله التابع لمنطقة بريد وسط وشمال القاهرة .

بإجراء التحريات السرية أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام " ي . ج . ي" 34 سنة، وكيل المكتب باختلاس مبلغ 53 ألف جنيه من الحساب التوفيري باسم " ج . ا . ع " أحد عملاء المكتب محل عمله، عن طريق استلام المبلغ المشار اليه من العميل وايهامه بإيداعه في الحساب على خلاف الحقيقة والاستيلاء عليه لنفسه دون وجه حق .

تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقام بسداد المبلغ .

بالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم أحوال إدارة شرطة البريد، وجارى ارساله بالمذكور لقسم شرطة الجمالية.

لقيده وعرضه على النيابة .