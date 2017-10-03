أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حريق هائل في مصنع منتجات غذائية بأكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حريق هائل في مصنع منتجات غذائية بأكتوبر

12:13 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

حريق هائل في مصنع منتجات غذائية بأكتوبر

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق هائل بمصنع منتجات غذائية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء بمشاركة ضباط قطاع أكتوبر، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المصانع المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي؛ للوقوع على ملابساته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عملات أثرية بمنزل عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بالبدرشين

    أخبار

  • توقف حركة القطارات في العياط لمدة نصف ساعة

    أخبار

  • ساعتان بين "السما والأرض".. مأساة أسرة مريض داخل مصعد مستشفى البدرشين

    أخبار

  • ضبط 10 قطع أسلحة نارية و42 قضية مخدرات في الجيزة

    أخبار

إعلان

67cda58376.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة