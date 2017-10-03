حريق هائل في مصنع منتجات غذائية بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق هائل بمصنع منتجات غذائية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء بمشاركة ضباط قطاع أكتوبر، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المصانع المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي؛ للوقوع على ملابساته.