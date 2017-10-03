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إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في برلين

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مصراوي Masrawy

إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في برلين

12:20 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في برلين

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في العاصمة الألمانية برلين ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وذكرت قوات الإطفاء والشرطة أن عملية إبطال مفعول القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما تمت بنجاح.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الصعوبة التي كانت تواجه عملية الإبطال هي موضع القنبلة بمحاذاة مسار لقطارات الضواحي، وهو ما أعاق إمكانية تفجيرها داخل حفرة.

وتم اكتشاف القنبلة خلال أعمال بناء بالقرب من ميدان إنسبروك عقب ظهر أمس الاثنين. وطوقت الشرطة مكان العثور على القنبلة على مساحة 500 متر، واضطر نحو عشرة آلاف مواطن مغادرة منازلهم.

واستغرق إخلاء المنطقة بمساعدة 450 فردا من الشرطة عدة ساعات. وعاد المواطنون إلى منازلهم عقب إبطال مفعول القنبلة.

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