نائب بالبرلمان الأوروبي يطالب بإقالة وزير الخارجية البريطاني

ستراسبورج- (د ب أ):

دعا النائب الألماني بالبرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط، إلى عدم ترك مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رهينة للسياسة الداخلية البريطانية.

وقال :"السؤال الذي أعتقد أنه الأبرز في الوقت الراهن: من أُخاطب في لندن؟ من الذي يتحدث عن الحكومة؟"، مطالبا بالوضوح.

يأتي هذا بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين لخروج بريطانيا من الاتحاد، تتناقض مع تصريحات صادرة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال فيبر :"أقيلوا جونسون من فضلكم، لأننا نحتاج إلى إجابة واضحة حول المسؤول عن الموقف البريطاني"، وأضاف موجها خطابه لماي :"من فضلِك، لا تضعي الحزب أولا- ضعي من فضلك بريطانيا أول، ضعي المواطنين أولا".