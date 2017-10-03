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كردستان العراق تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلع نوفمبر

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مصراوي Masrawy

كردستان العراق تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلع نوفمبر

12:18 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كردستان العراق تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلع نوفمبر

إقليم كردستان

القاهرة- (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق اليوم، الثلاثاء، استكمال كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل.

ونقلت "رووداو" الإعلامية عن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية محمد القول :"لقد تم استكمال كافة التحضيرات لانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان، وبدءاً من اليوم سنحدد عدة توقيتات لإنجاز أعمالنا".

وأوضح أن "موعد تشكيل تحالفات بين الأحزاب سيبدأ من اليوم وحتى السادس من الشهر الجاري".

وقال :"على الأحزاب التي تنوي التحالف مع بعضها لخوض منافسة الانتخابات في قائمة موحدة أن تراجع مقر المفوضية قبل انتهاء الموعد المحدد".

يأتي هذا بعد نحو أسبوع من إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال عن العراق، رغم الاعتراضات الاتحادية والدولية.

وقال رئيس مجلس المفوضين إن "الحملات الدعائية للانتخابات ستبدأ في 15 أكتوبر" الجاري، موضحا أن "المواعيد المحددة غير قابلة للتغيير وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات".

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