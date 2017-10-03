الاتحاد الأوروبي: لا تقدم كاف في محادثات خروج بريطانيا

ستراسبورج- (د ب أ):

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الاتحاد لشؤون خروج بريطانيا ميشيل بارنييه اليوم، الثلاثاء، أن المحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد فشلت في تحقيق تقدم كاف بما يسمح للانتقال بالمفاوضات إلى المرحلة التالية.

وقبل انطلاق جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، قال يونكر وبارنييه إنه رغم إجراء أربع جولات من المباحثات فإنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في القضايا الثلاث الرئيسية التي يتعين حلها قبل امكانية استمرار المحادثات.

ويمنع هذا المفوضية، التي تتفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي كله، من رفع توصية بأن يوافق قادة دول الاتحاد على الانتقال إلى المحادثات المتعلقة بعلاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر :"لم نحرز بعد التقدم الكافي الذي نحتاجه، حتى الآن، لا يمكنني القول إننا مستعدون لدخول المرحلة الثانية من المفاوضات".

وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، أشار يونكر إلى الحاجة إلى توضيح دور محكمة العدل الأوروبية.

ورغم أنه رحب بإقرار الحكومة البريطانية بأن لديها التزاما ماليا، فقد أشار إلى أن "الشيطان سوف يكمن، كالعادة، في التفاصيل".

ويصر الاتحاد الأوروبي على تسوية قضايا رئيسية قبل الحديث عن طبيعة العلاقات المستقبلية بين الجانبين، وهذه القضايا هي حقوق المواطنين، والتسوية المالية، والحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

وبعد الجلسة، من المتوقع أن يصدر النواب قرارا يوصي قادة دول الاتحاد بإرجاء اتخاذ قرار خلال قمتهم يومي 19 و20 من أكتوبر الجاري حول ما إذا كان تم تحقيق تقدم كاف.