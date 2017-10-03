أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب وزير المالية: بعثة صندوق النقد تزور مصر نهاية أكتوبر الجاري

Google+ Print
نائب وزير المالية: بعثة صندوق النقد تزور مصر نهاية أكتوبر الجاري نائب وزير المالية: بعثة صندوق النقد تزور مصر نهاية أكتوبر الجاري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور فى نهاية شهر أكتوبر الجارى، موضحا أن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل، وفقا لتقرير خبراء الصندوق.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولا ر فى ديسمبر الماضى.

شاهد أيضا

كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل