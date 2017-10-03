نائب وزير المالية: بعثة صندوق النقد تزور مصر نهاية أكتوبر الجاري

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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر فى نهاية شهر أكتوبر الجارى، موضحا أن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل، وفقا لتقرير خبراء الصندوق.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولا ر فى ديسمبر الماضى.

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كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية.