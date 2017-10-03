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الفريق مميش: 4 مليارات دولار إيرادات "قناة السويس" في 9 أشهر

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الفريق مميش: 4 مليارات دولار إيرادات "قناة السويس" في 9 أشهر

12:21 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الفريق مهاب مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن قناة السويس، حققت عائدات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 3.869 مليار دولار بزيادة 2.2%، بنسبة عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3.783 مليار دولار.

جاء ذلك على هامش توقيع عقد تعاقد مع شركة IHC الهولندية، لبناء وتوريد 2 من أكبر الكراكات في العالم لقناة السويس، مؤكدًا أن التعاقد يعد خطوة جادة لتحديث أسطول كراكات الهيئة يهدف لصيانة وتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، بصفة مستمرة ليكون قادرًا على المنافسة، مشيرًا إلى أن القناة بمواصفاتها الحالية تعد أسرع مجرى ملاحي قادر على استيعاب كافة أحجام السفن في أسطول النقل البحري.

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