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الجمعة المقبلة.. تسيير قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جمعية "رسالة" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

الجمعة المقبلة.. تسيير قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جمعية "رسالة" في سوهاج

12:19 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قافلة طبية بقرية نزلة عمارة بمركز ومدينة طهطا يوم الجمعة القادم السادس من أكتوبر الحالي، بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ومديرية الصحة بسوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأوضح المحافظ أن القافلة ستكون في تخصصات "الأطفال، والعظام، والرمد"، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تقديم الدعم الكامل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح القافلة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقالت رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن جميع الإمكانيات متوفرة داخل الوحدة الصحية بقرية نزلة عمارة بمركز طهطا، لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمرضى، وجاري عمل الدعاية اللازمة للقافلة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومجلس المدينة.

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