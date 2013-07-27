مظاهرات ساهرة لمؤيدي السيسي.. ومسيرة لأنصار مرسي بأسيوط

كتب : سعاد أحمد السبت 27-07-2013 11:20

استمرت المظاهرات التي شهدتها مدينة أسيوط تأييدا لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، إلى ما بعد نصف الليل وزادت أعداد المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة إلى عشرات الآلاف من المتظاهرين، حيث امتدت المظاهرات إلى الشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان.

وتحولت المظاهرات إلى مايشبه الاحتفال الكبير الذي شارك فيه كل أطياف الشعب، كما شارك في المظاهرات جميع المنتمين للطرق الصوفية.

وشارك المتظاهرون في الإفطار الجماعي الأنبا توماس نيابة عن الأنبا كيرلس مطران الأقباط الكاثوليك.

وردد المتظاهرون الهتافات منها "الصوفية معاك يا سيسي"، "مسلم مسيحي.. إيد واحدة".

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مندس وسط التظاهرات لا يحمل إثبات شخصية واعترف بأنه عضو بجماعة الإخوان واسمه أحمد محمد سيد.

وعلى جانب آخر، طافت مسيرة قام بها أعضاء الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية شوارع مدينة أسيوط. انطلقت المسيرة التي شارك فيها الآلاف من مسجد عمر مكرم، وطافت شوارع وسط المدينة، وسببت شللا مروريا، ثم عادت إلى نقطة البداية، حيث مقر الاعتصام.