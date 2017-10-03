بالتفاصيل.. تعيين ثاني مأذونة شرعية بمحكمة الأسرة في أسوان
بالتفاصيل.. تعيين ثاني مأذونة شرعية بمحكمة الأسرة في أسوان
12:10 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
اول سيدة تعمل مأذون شرعى بأسان
أسوان - إيهاب عمران:
قررت محكمة الأسرة بأسوان، وللمرة الثانية خلال 5 أشهر تعيين مأذونة ثانية بمحافظة أسوان، وهي سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعد أصغر مأذونة على مستوى الجمهورية تتولى هذا المنصب.
ووافقت محكمة الأسرة على تعيين "أم كلثوم محمد يونس" في مايو الماضي، كأول سيدة تعمل مأذونة شرعية في أسوان.
وقال مصدر مسؤول بمحكمة الأسرة في أسوان، لـ"مصراوي" إنه وقع الاختيار على السيدة "سمر محمد بركة" من قرية بنبان بحري في مركز دراو، لتولي وظيفة مأذونة شرعية.
وأشار المصدر إلى أن السيدة سمر، حاصلة على ليسانس الحقوق عام 2013، وتقدمت لشغل الوظيفة خلفًا لعمها الذي توفى في نفس العام الذي تخرجت فيه، وتنتظر أصغر مأذونة في مصر استلام دفاتر الزواج وأحكامه حتى تمارس وظيفتها بالقرية خلال الفترة المقبلة.
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