إحالة قاتلي تاجر في فندق بالسويس لمحكمة الجنايات

السويس - حسام الدين أحمد:

أحال المستشار عماد الدهشان المحامي العام، لنيابات السويس، متهمين لمحكمة الجنايات تمهيدًا لبدء محاكمتهما في القضية المتهمين فيها بقتل تاجر عمدًا داخل غرفته بأحد الفنادق في السويس.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 3 يوليو الماضي، عندما تلقى مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة السويس يفيد بإبلاغ أحد الفنادق الشهيرة العثور على جثة "هلال. م" 65 عامًا، نزيل بالفندق مقتولًا في غرفته، ومهشم الرأس.

وتوصل فريق البحث الجنائي أن المجني عليه المقيم بروض الفرج بالقاهرة، وصل قبل الحادث بيوم، وحجز غرفة لنفسه بالفندق، وغرفة أخرى لشاب يدعى "م. ع" عاطل.

وبسؤال العاملين في الفندق، فان التاجر كان دائم التردد عليهم في الأول من يوليو من كل عام، ويحجز غرفة لنفسه وأخرى للشاب، إلا أن في الليلة الأخيرة كان هناك شاب آخر في غرفة صديقه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة والحصول على بيانات النزلاء تم تحديد هوية المتهمين اللذين كانا يقيما في الغرفة المجاورة التي سدد المجني عليه قيمه حجزها، وتبين أن الأول يدعى "م. ع" مقيم بحي فيصل في السويس، والثاني يدعى "م. ح" مقيم بضاحية الكويت بحي الأربعين.

وضبطت مأمورية أمنية المتهمين من منزلهما، واعترف المتهم الأول أنه كان على علاقة شذوذ مع المجني عليه بدأت قبل 7 أعوام، وبعد قضاء الليلة معه يحصل على مبلغ 2000 جنيه في كل مرة.

وقال المتهم: "في الليلة الأخيرة اصطحبت صديقي "م. ح" وبعد أن خلع التاجر ملابسه خنقه صديقي، وضربته أنا من الخلف بقطعة حديد ثم قيدناه وإنهلنا عليه بالضرب حتى هشمنا رأسه".

وأقر المتهم أنه عقب قتل التاجر، سرقا المتهمان مبلغ مالي كان مع المجني عليه، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، ثم غادرا الفندق وتركاه في غرفته.