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استولى على 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على أصغر نصاب في مصر

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مصراوي Masrawy

استولى على 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على أصغر نصاب في

12:03 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

استولى على 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على أصغر نصاب في مصر

تعبيرية

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض على طالب متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تدشين عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لنشاط توظيف الأموال.

وتلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بالقبض على "م. م" 18 عامًا، طالب بكلية التجارة، وتبين أنه صادر ضده حكم بالحبس.

وقال "حسن. أ" أحد الضحايا، إن المتهم دشن عددًا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لنشاطه الخاص بتوظيف الأموال تحت مسمى "البنك الذهبي"، مدعيًا أنه وكيله بمصر، وتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية كبيرة من خلال بيع أنواع مختلفة من الأسهم "برونزي – فضي – ذهبي – بلاتيني" نظير نسب ربح متفاوتة.

وأضاف "حسن" أن المتهم أغرى ضحياه بأرباح خيالية، فعلى سبيل المثال كان يبيع السهم البلاتيني بقيمة 500 دولار، مقابل أن يحصل صاحبه، عقب 3 أشهر على أرباح 300% أي 1500 دولار.

وأوضح "حسن" أنه تقدم بكافة المستندات التي تؤكد عملية النصب وتحصل المتهم على أموال منه ومن غيره بحوالات رسمية، وهناك العديد من الضحايا غيره استحوذ النصاب منها على ملايين الجنيهات.

وأضاف أن المتهم استولى على نحو 5 ملايين جنيه من الضحايا، لصالح التنظيم العصابي الدولي الذي يعمل معه، وحررت العديد من المحاضر بمباحث الأموال العامة، منها المحضر رقم 2424 لسنة 2017 جنح قسم كفرالدوار والصادر فيه حكم بالحبس سنة مع الشغل.

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