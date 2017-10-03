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ضبط 470 خط محمول متنوع مسجلة ببيانات وهمية بعدة محافظات

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مصراوي Masrawy

ضبط 470 خط محمول متنوع مسجلة ببيانات وهمية بعدة محافظات

12:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ضبط 470 خط محمول متنوع مسجلة ببيانات وهمية بعدة محافظات

خطوط محمول

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط خطوط هواتف المحمول المسجلة ببيانات وهميه.

أسفرت الحملات التي استهدفت محلات بيع خطوط وهواتف المحمول بنطاق قطاع أمن الجيزة ومديريات أمن (الغربية – الإسماعيلية - المنيا) عن ضبط 470 خط (فودافون – أورنج – اتصالات) مسجلة ببيانات وهمية تمهيداً لبيعها .

بالعرض على اللواء قاسم حسين - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة

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مصراوي Masrawy

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