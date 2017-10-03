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تأجيل 11 دعوى ببطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان لـ 23 يناير

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مصراوي Masrawy

تأجيل 11 دعوى ببطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان لـ 23 يناير

12:03 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تأجيل 11 دعوى ببطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان لـ 23 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لمجلس النواب إلى جلسة 23 يناير المقبل، لورود تقرير المفوضين.

والدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد على ومالك عدلي ونصر الدين حامد، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون عليه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو إملاءات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.

وأشارت إلى أن مجلس النواب منع من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام؛ لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.

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