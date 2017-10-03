الصحة: إغلاق 3 صيدليات خدعت أهالي القصير لعلاج "حمى الدنج"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إغلاق ٣ صيدليات في حملة قام بها التفتيش الصيدلي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر؛ وذلك لاستغلالهم المواطنين وإدعائهم بوجود ما يعرف "بفاكسين حمى الدنج" لعلاج الحمى، وهو عبارة عن خليط من ٣ حقن كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن ويتم بيعه ب ٦٥ جنيها.

يأتي ذلك بعد انتشار حمى "الدنج" بالمدينة خلال الأيام الماضية.

واعتبر مجاهد، في بيان الثلاثاء، ما قامت به الصيدليات "وهما وخداعا للمرضى".

فى ذات السياق، ذكر مجاهد، أن إدارة العلاج الحر بالمحافظة قامت بإغلاق معمل للتحاليل يدعي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يقوم بسحب عينات الدم للكشف عن حمى الدنج، مضيفا أنه تم توجيه الرائدات الريفيات نظرا لما لهم من دور هام فى المجال التوعوي والارشادي بالعمل جنبا إلى جنب مع الفرق الوقائية لتوعية المواطنين واتباع الطرق الصحية السليمة للقضاء على البعوض واليرقات نهائيا خلال أسبوعين .

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتى تهدف الى استغلالهم ، مؤكدة على استمرار حملاتها الرقابية على الصيدليات والمنشأت الطبية الخاصة للتأكد من عدم استغلال المواطنين والضرب بيد من حديد على أيد المستغلين، منوه بأن المستشفيات الحكومية تقوم بدورها العلاجى والتوعوي على أكمل وجه.

فيما أكد مجاهد، أن الحالات التى تلقتها المستشفيات والمشتبه بإصابتهم، كانت تعاني من أعراض تتراوح ما بين ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وآلام في العضلات وتحسنت جميعها وخرجوا جميعا من المستشفيات خروج تحسن، لافتا إلى أن هذا العرض لم يظهر إلا بمحافظة البحر الأحمر فقط.

وقال مجاهد، إن أعراض حمى "الدنج" تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة وصداع وآلام في العضلات وعلاجها عبارة عن علاج لهذه الاعراض فقط (مسكنات، وخافض حرارة)، مشيرا إلى أن الحمى لا تنتقل من شخص لأخر عن طريق المخالطة أو اللمس أو اللعاب ، بل تصيب الإنسان نتيجة لدغة البعوضة الناقلة للمرض من مصاب إلى أخر، مؤكدًا أن الإصابة بهذة الحمى لا تؤدي إلى الوفاة.