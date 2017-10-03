رئيس المخابرات العامة المصرية في رام الله ويلتقي أبو مازن

القاهرة – (مصراوي):

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله لمتابعة إتمام المصالحة الفلسطينية.

وكالة وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، إنه من المقرر أن يتوجه اللواء فوزي بعد ذلك إلى قطاع غزة.

وعقدت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمدالله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، بعد تسلمه اقطاع أمس من حركة حماس بحضور وفد أمني مصري.

وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتا إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".

وتابع الحمد الله "أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب اسرائيل ب"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".

وهذا الاجتماع هو الأول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014 .