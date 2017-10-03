الكرملين: موسكو والرياض تبديان إرادة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن لدى موسكو والرياض إمكانيات كبيرة غير مستخدمة للتعاون في قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن الجانبين يبديان إرادة سياسية لتعزيز هذا التعاون.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن آفاق التعاون بين البلدين كبيرة وواسعة جدا، حيث توجد إرادة سياسية للإسهام بتطوير التعاون في قطاع الأعمال".

وصف بيسكوف العلاقات بين روسيا والسعودية بأنها "مكتفية ذاتيا تماما، وتمثل قطاعا مستقلا في سياستنا الخارجية نتيجة للمكانة التي تشغلها السعودية في المنطقة وفي العالم العربي".

يُذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيصل موسكو بعد غد الخميس، في أول زيارة رسمية له إلى روسيا منذ توليه عرش المملكة العربية السعودية.