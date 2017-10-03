مهاجم الإنتاج الحربي على رادار الأهلي

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كشف عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي، عن متابعته لعمر السعيد، لاعب الإنتاج الحربي في الفترة الماضية.

وقال «سراج» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: «عمر السعيد لاعب جيد وقدم مستويات جيدة مع الإنتاج في أول مباريات الموسم».

وأضاف: «اهتمام الإعلام والجماهير باللاعب بعد تألقه يزيد من الضغوطات عليه وهو ما قد يساعد على هبوط مستواه.. الجميع الآن أصبح يتحدث عن اللاعب».

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وأشار سراج إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتابع كل لاعبي الدوري من أجل اختيار أفضلهم وأميزهم.

وسجل صاحب الـ(27 عاما) 5 أهداف مع الإنتاج الحربي في 4 مباريات خاضها خلال الموسم الجاري.