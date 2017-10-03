حكم موقعة الكونغو.. تاريخ من الانتصارات والإنكسارت مع الكرة المصرية

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يحتضن استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، مواجهة المنتخب الوطني أمام الكونغو، المقرر لها الأحد المقبل، لحساب مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بروسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

وسيقود المباراة الحكم الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ38 عامًا، والذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2008، واختاره الاتحاد الإفريقى (كاف) العام الماضي، كأفضل حكم فى القارة متفوقًا على الكاميروني أليوم نيانت، والتوجولي آريك أرنود، والجابوني كاستان، والزامبي جان سيكازوي.

وأدار جاساما نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات على التوالي أعوام (2013 - 2014 - 2015 - 2016)، كما بدأ إدارة مباريات دوري أبطال إفريقيا عام 2009، وكان أول اختبار دولي له في لقاء تونس ورواندا في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين عام 2011، وشارك في إدارة مباريات دورة لندن الأوليمبية 2012 وكأس الأمم الإفريقية بداية من عام 2012.

كما شارك الجامبي بكاري جاساما في كأس العالم 2014 وأدار لقاء تشيلي وهولندا، وأدار مباراتين في كأس العالم للأندية عام 2013 بالمغرب، الأولى فى الدور التمهيدى بين الرجاء المغربي وأوكلاند النيوزيلندي والثانية بين بايرن ميونيخ الألماني وجوانزو الصيني في نصف النهائي، كما أدار المباراة النهائية في الأمم الإفريقية 2015 بين كوت ديفوار وغانا.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» تاريخه التحكيمي مع الكرة المصرية في السطور التالية:

جاساما والفراعنة

أدار الحكم الجامبي للمنتخب الوطني ثلاث مباريات سابقة، كانت آخرها مواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف من تصويبة رائعة لمحمد صلاح.

وكان الحكم شاهدًا على خسارة المنتخب الوطني -بقيادة شوقي غريب- على أرضه ضد تونس بهدف فخر الدين بن يوسف في تصفيات كأس إفريقيا 2015.

كما سبق له إدارة مباراة للمنتخب -بقيادة الأمريكي برادلي- في تصفيات مونديال البرازيل 2014 ضد زيمبابوي في ملعبها، حيث فاز الفراعنة بنتيجة (4-2)، في لقاء شاهد تسجيل محمد صلاح للهاتريك.

جاساما والأهلي

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بدأ جاساما سلسلة مبارياته مع الأهلي -بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه- في دوري الأبطال عام 2011 بمباراة غاية في الإثارة ضد الوداد المغربي بالقاهرة، والتي أسفرت عن التعادل (3-3).

وتجدد اللقاء بين الأهلي والحكم الجامبي في مباراة استاد مالي بدوري الأبطال 2012، والتي انتهت بخسارة القلعة الحمراء بهدف في باماكو.

وكان اللقاء الثالث إيجابيًا للغاية، حيث أدار الحكم الجامبي مباراة كأس السوبر الإفريقي 2013 بين الأهلي وليوبار الكونغولي، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لواحد.

الذكرى الأهم كانت في نوفمبر 2013، عندما كان «جاساما» شاهدًا على تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال بالفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على ملعب المقاولون العرب بهدفين، وتحتفظ المباراة بمكانة خاصة في الذاكرة كونها كانت الأخيرة في مسيرة محمد أبوتريكة مع القلعة الحمراء.

مباراة أخرى جمعت بين جاساما والأهلي كانت في الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال 2015 ضد المغرب التطواني وانتهت بخسارة القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وزار الحكم الجامبي ملعب برج العرب، حيث أدار مباراة الأهلي في دوري الأبطال ضد زاناكو الزامبي والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

جاساما والزمالك

أدار جاساما للزمالك خمس مباريات في البطولات الإفريقية أبرزها مباراة إياب نهائي دوري الأبطال 2016 ضد صن داونز الجنوب إفريقي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف لم يكن كاف للتتويج باللقب.

جاساما أدار أيضًا مباراة أخرى بين الفريقين في القاهرة بمرحلة المجوعات ضمن النُسخة نفسها من البطولة وفاز صن داونز بهدف نظيف.

كما أدار الحكم الجامبي المباراة الشهيرة بين الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكأس الكونفيديرالية 2015، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية لم تكن كافية للعبور إلى النهائي، وهي التي شهدت على واقعة طرد علي جبر في الدقائق الأولى بعد توجيه ضربة بالمرفق لبغداد بونجاح مهاجم الفريق التونسي.

وأدار جاساما كذلك مباراة الزمالك مع مضيفه فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 2014، وانتهت بخسارة أبنلاء ميت عقبة 1-2.

للجامبي جاساما مباراة أخرى للزمالك كانت ضد يونيون دوالا الكاميروني في القاهرة في دوري الأبطال 2016، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.