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وزير المالية: رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على موازنة العام الحالي

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وزير المالية: رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على موازنة العام الحالي وزير المالية: رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على موازنة العام الحالي

التحرير

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أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن رفع الفائدة سيؤثر بشكل سلبى على موازنة العام المالى الحالى 2017-2018.

وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن تكلفة الفوائد ستصل إلى نحو 410 مليارات جنيه، أى ما يعادل نحو 23.25 مليار دولار فى موازنة 2017-2018، فى مقابل نحو 380 مليار جنيه كانت متوقعة فى السابق.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس، منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة، عقب قرار التعويم ، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى مايو الماضى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.

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وفى يوليو الماضى، قرر البنك المركزى أيضا رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالى.

بينما قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها الأخيرة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، تثبيت أسعار الفائدة.

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التحرير

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