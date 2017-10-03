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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر

11:52 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر

مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر.

وجاء نص البرقية كالتالي :

"يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى نموذجاً يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور.

نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى.

فكل عام وسيادتكم بخير.

ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".

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