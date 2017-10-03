وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر.

وجاء نص البرقية كالتالي :

"يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور.

نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى.

فكل عام وسيادتكم بخير.

ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".