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مظاهرات في ميادين السويس لتفويض الجيش للتصدي للإرهاب.. ومحاكمة شعبية لقيادات "الإخوان"

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مظاهرات في ميادين السويس لتفويض الجيش للتصدي للإرهاب.. ومحاكمة شعبية لقيادات "الإخوان" مظاهرات في ميادين السويس لتفويض الجيش للتصدي للإرهاب.. ومحاكمة شعبية لقيادات "الإخوان"

كتب : محمد مقلد منذ 35 دقيقة

شهدت محافظة السويس، مساء أمس، مظاهرات حاشدة في ميادين وشوارع المحافظة، لتفويض الجيش والشرطة بالقضاء على العنف والإرهاب، وعقد بعض النشطاء محاكمة شعبية لـ9 من قيادات الإخوان وأنصارهم، وحكمت عليهم جميعًا بالإعدام، وظهرت صورة كبيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بلحية واتهمه المتظاهرون بأنه راعي الإرهاب في .

وكانت الهتافات في الميادين والشوارع، "الجيش والشرطة والشعب ضد الإرهاب"، و"يا مرسي قول لبديع مصر عمرها ما تضيع"، و"القصاص القصاص.. قتلوا إخواتنا بالرصاص"، و"وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد"، و"سامع أم شهيد بتنادي فين حقي وحق ولادي"، و"الشعب يريد محاكمة السفاحين"، و" الإخوان الإخوان.. الإرهاب في كل مكان"، و" يا سيسي فوضناك.. طهر طهر وإحنا وراك".

وانتشرت بميدان الشهداء اللافتات الكبيرة، لإعلان تفويضهم للسيسي للتصدي للإرهاب، وتواصلت الألعاب النارية والصواريخ التي أضاءت سماء السويس.

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