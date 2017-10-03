منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر
منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر
11:52 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قرر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم السبت القادم حتى نهاية أكتوبر الحالي، على أن لا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
جاء ذلك في إطار الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.
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