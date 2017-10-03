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إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

11:49 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

كتب- عمرو علي:

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 172 لسنة 59 قضائية عليا، رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن " أشرف.م"، رئيس القطاع القانوني بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً بأن قام بإعداد تقرير نسب صدوره إلى المقدم محجوب قاسم يتضمن عدم وجود مخالفة في موضوع القضية رقم 697 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة والمقيدة برقم 27 عرائض أموال عامة شرق القاهرة وبرقم 346 لسنة 2015 حصر أموال عامة بالمخالفة للحقيقة وقدمه للنيابة العامة.

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