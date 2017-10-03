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"مصر للطيران" تقدم تخفيضات على رحلاتها إلى أمريكا وشمال إفريقيا وبيروت

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تقدم تخفيضات على رحلاتها إلى أمريكا وشمال إفريقيا وبيروت

11:54 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرحها لتخفيضات 40 % على رحلاتها المتوجهة إلى مطار جون كيندي بنيويورك يومي الاثنين والأربعاء، ومنه إلى أكثر من 42 نقطة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركة جيت بلو الأمريكية (JetBlue Airways)، على أن يكون شراء التذاكر حتى 15 أكتوبر الحالي والسفر حتى 17 ديسمبر المقبل.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها طرحت أسعارا مخفضة على رحلاتها إلى العديد من الوجهات الأوروبية ودول المغرب العربي (المغرب - تونس - الجزائر) على متن أحدث طائراتها من طرازات البوينج والإيرباص إلى 15 مدينة بأوروبا بأسعار تبدأ من 4241 جنيها على الدرجة السياحية و8461 جنيها على درجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب.

كما طرحت الشركة أسعارا متميزة على رحلاتها من القاهرة إلى كل من تونس والجزائر والمغرب بأسعار تبدأ من 4160 للسفر على الدرجة السياحية و8183 للسفر على درجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب، ويمكن للعملاء الاستفادة بتلك الأسعار من خلال شراء التذاكر حتى 15 أكتوبر الحالي والسفر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وشملت العروض التي طرحتها مصر للطيران أسعارا مخفضة على رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بأسعار تبدأ من 3627 جنيها على الدرجة السياحية و 7948 جنيها على درجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب ويمكن للعملاء شراء تذاكرهم حتى 21 أكتوبر الحالي والسفر حتى 15 ديسمبر المقبل، أو في الفترة من 15 يناير المقبل والسفر حتى 24 مارس المقبل، أو في الفترة من 25 أبريل المقبل حتى 1 يونيو المقبل.

إضافة إلى تخفيض 25 % على رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى الدمام، و20 % على رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى الرياض على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، ويمكن للعملاء الاستفادة بتلك العروض من خلال شراء تذاكرهم حتى 5 أكتوبر الحالي والسفر حتى 10 ديسمبر المقبل.

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