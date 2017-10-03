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تأبين محفوظ عبد الرحمن بالقومي للمسرح والاحتفال باليوم العالمي للعمارة

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مصراوي Masrawy

تأبين محفوظ عبد الرحمن بالقومي للمسرح والاحتفال باليوم العالمي للعمارة

11:50 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تأبين محفوظ عبد الرحمن بالقومي للمسرح والاحتفال باليوم العالمي للعمارة

محفوظ عبد الرحمن

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الثلاثاء، حيث يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية بمناسبة يوم العمارة العالمي بعنوان "رؤى للمستقبل"، وحلقة نقاشية مفتوحة مع شباب المعماريين، الساعة السادسة مساءً ببيت المعمار المصري، فيما يقدم العرض المسرحي "سلم نفسك" صياغة وإخراج خالد جلال، طوال شهر أكتوبر، على مسرح مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، حفل بعنوان "أغاني مصرية"، الساعة الثامنة مساءً على المسرح الصغير، للفنانة رانيا شعلان.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، ندوة عن حرب أكتوبر ومسابقة ثقافية وفنية بمدرسة مجمع بداوى، ومحاضرة "معركة النصر" بقصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، فيما ينظم فرع ثقافة بورسعيد أسبوع تنمية ورعاية المواهب الشابة، الذي يستمر حتى 5 أكتوبر.

ويقدم البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "يوم أن قتلو الغناء" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية لمدة أسبوع، في السابعة والنصف مساءً، أما على مسرح السلام بشارع القصر العيني فتعرض مسرحية" الحفلة تنكرية" في التاسعة مساء، وعرض "كأنك تراه" على مسرح الطليعة بالعتبة الساعة الثامنة مساءً.

ويقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الثامنة مساءً، حفل تأبين للكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، بالمسرح القومي بالعتبة.

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