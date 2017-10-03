علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
11:45 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
رئيس مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، التي من المقرر أن تشهد اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث أمس الاثنين، الراغبين في الترشح لهيئات مكاتب اللجان النوعية إلى تقديم أسمائهم إلى الأمانة الفنية تمهيدا لإجرائها.
وطالب "عبد العال"، النواب الراغبين أيضا في تغيير عضويتهم في اللجان القيام بذلك، لتحديد الجدول الانتخابي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البرلمان يرسل برقية ثقة وتأييد للسيسي
-
عبد العال مهددا: اقتربت ساعة حساب من يهاجمون البرلمان
-
عبد العال لـ"النواب": "الحرية متاحة للجميع.. لكنها ليس فوضى"
-
عبدالعال للنواب: الحرية ليست فوضى ويحب احترام الدستور تحت القبة
إعلان
إعلان