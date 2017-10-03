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علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

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مصراوي Masrawy

علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

11:45 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، التي من المقرر أن تشهد اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث أمس الاثنين، الراغبين في الترشح لهيئات مكاتب اللجان النوعية إلى تقديم أسمائهم إلى الأمانة الفنية تمهيدا لإجرائها.

وطالب "عبد العال"، النواب الراغبين أيضا في تغيير عضويتهم في اللجان القيام بذلك، لتحديد الجدول الانتخابي.

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