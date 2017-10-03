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كوريا الجنوبية: 9 مفقودين في حادث لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية: 9 مفقودين في حادث لاس فيجاس

11:53 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كوريا الجنوبية: 9 مفقودين في حادث لاس فيجاس

سول – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن مصير تسعة مواطنين كوريين لا يزال مجهولا عقب حادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع في مدينة لاس فيجاس فى ولاية نيفادا الأمريكية أمس الأول الأحد.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)،" أنها لم تتلق أي تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات تتعلق بالحادث، إلا أنها تعمل على اقتفاء أثر 9 كوريين أُبلغ عن فقدهم".

من جانبها، لم تحدد السلطات الأمريكية بعد هويات ضحايا الحادث، الذي تسبب في مقتل 59 شخصا، وإصابة أكثر من 520 آخرين، وأوضحت الوزارة الكورية الجنوبية أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت.

وقال مسئول بالوزارة - لم تذكر الوكالة اسمه -" إن القنصلية الكورية الجنوبية شكلت فريقاً طارئاً، مباشرةً عقب الحادث كي يتعاون مع الأمريكية للتحقق من سلامة المواطنين الكوريين.

يذكر أن شخصا مسلحا يبلغ من العمر 64 سنة أطلق الرصاص على المشاركين في حفل غنائي في لاس فيجاس في حادث وصف بأنه "الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر".

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