سوهاج تستعد للاحتفال بانتصارات أكتوبر بعروض عسكرية

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر هذا العام 2017 تحت شعار "أكتوبر إنجاز وإعجاز"، الأربعاء القادم 4 أكتوبر، حيث يبدأ برنامج الاحتفال بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف "المحافظ" أن هناك مسيرة حاشدة ضمن فعاليات الاحتفال، تشارك بها عناصر من القوات المسلحة "مدرسة التمريض، والشرطة العسكرية، الموسيقى العسكرية، وطلبة المدارس الثانوية العسكرية"، ومشاركات من الشرطة متمثلة في الموسيقى العسكرية، وعروض متميزة لسيارات النجدة، والإطفاء، والمفرقعات، بمشاركة مجموعات رمزية من جنود قطاع الأمن والأمن المركزي .

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وأشار إلى أن الوحدات المحلية ستقوم بالمشاركة من خلال عرض لأهم المشروعات وأهم المعالم الخاصة بكل مركز، وأيضا هناك مشاركات للشباب من التربية والتعليم والشباب والرياضة، وطلاب جامعة سوهاج من كلية التربية الرياضية، ومشاركات للمدارس الفنية المنتجة، الصناعية والزراعية، حيث تبدأ المسيرة من أمام استاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر، ثم تتحرك مرورًا بأسفل كوبري أخميم إلى طريق الكورنيش الشرقي، كما تقوم قوات الإنقاذ النهري بتقديم بعض العروض في النيل أمام الجماهير السوهاجية، وإطلاق الألعاب النارية.

ودعا "عبد المنعم" جموع الشعب السوهاجي لحضور الحفل الفني الذي سيقام بالفترة المسائية على المسرح الروماني المكشوف بمدينة ناصر، حيث تتضمن الاحتفالية فقرات فنية وأغاني وطنية وكذلك عروض فنون شعبية، ثم يتم تكريم أهالي شهداءالقوات المسلحة، وتكريم أبطال المحافظة الذين شاركوا في حرب أكتوبر 73.