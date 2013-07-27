محافظ الوادي الجديد يعلن تفويضه للجيش من على المنصة الرئيسية بميدان الثورة

كتب : شرف غريب منذ 27 دقيقة

شارك اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، جموع شعب المحافظة الذين احتشدوا بميدان الثورة بمدينة الخارجة لإعلان تفويضهم للجيش المصري للقضاء على الإرهاب.

وفاجأ المحافظ جماهير المحافظة بالصعود للمنصة الرئيسية والتحدث للجماهير وسط تصفيق وهتافات وزغاريد الجماهير له، وأعلن من المنصة أنه يفوض الجيش المصري في حملته ضد الإرهاب والتصدي له.

وأكد أن جيش مصر العظيم إنما يستمد شرعيته الحقيقية، من الشعب المصري الذي خرج اليوم بجميع طوائفه، ليعبر عن إرادته التي لا يمكن تجاهلها أو إغفالها.