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رئيس المخابرات يصل إلى رام الله (صور)

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رئيس المخابرات يصل إلى رام الله (صور) رئيس المخابرات يصل إلى رام الله (صور)

التحرير

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وصل رئيس المخابرات العامة، الوزير خالد فوزي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله، وكان في استقباله مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

ومن المقرر أن يلتقي فوزي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور اللواء فرج، ثم ينتقل إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الفلسطينية، يوسف المحمود، إن رئيس المخابرات سيسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح ، تفيد بدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية.

وأضاف المحمود، في مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني ثمن الدور المهم والتاريخي لمصر على رعايتها للاتفاق، ومتابعتها ملف إنهاء الانقسام.

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وتتابع عن كثب خطوات تطبيق المصالحة الفلسطينية.

وتوجه سفير مصر في إسرائيل، حازم خيرت، إلى غزة، أمس الإثنين، وشارك في استقبال وفد الحكومة الفلسطينية.

ووصل وفد مصري إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون - إيرز" الإسرائيلي، أول أمس الأحد، للإشراف على تطبيق المصالحة الفلسطينية، وفقا لما أعلنه أعلن مدير المكتب الإعلامي في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية محمد المقادمة.

وعُقدت في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أعمال جلسة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء رامي الحمد الله، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

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التحرير

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